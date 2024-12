Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen Motorradfahrer

Troisdorf-West (ots)

Am heutigen Tag, um 16:41 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Troisdorf, Mendener Straße / Willy-Brandt-Ring gemeldet. Aufgrund der unklaren Lage wurden mehrere Rettungsfahrzeuge angefordert. Nach ersten Ermittlungen befuhren zwei Motorradfahrer die Mendener Straße aus Richtung Friedrich-Wilhelms-Hütte kommend in Richtung Oberlar. Sie wollten geradeaus in Richtung Oberlar weiterfahren. Ein 72jähriger Pkw-Fahrer aus Oberlar kommend, wollte nach links auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Hierbei übersah er die Kradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem ersten Kradfahrer (17jährig aus Sankt Augustin), der schwer verletzt wurde. Seine 15jährige Sozia wurde leicht verletzt. Der zweite Motorradfahrer konnte noch ausweichen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Angehörigen wurden benachrichtigt. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, wurde durch die Polizei betreut. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. (DS)

