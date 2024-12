Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei - Täter flüchtet

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (06. Dezember) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Bonner Straße im Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf. Gegen 02:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über den Einbruch in Kenntnis gesetzt. Demnach habe eine Mitarbeiterin die Bäckerei betreten und dabei eine unbekannte Person in der Küche entdeckt.

Mehrere Streifenwagen wurden zum Tatort entsandt.

Die Mitarbeiterin gab den Polizisten gegenüber an, dass sie die Bäckerei betreten und ihr dabei aufgefallen sei, dass die Lichter im Bereich des Lagers eingeschaltet gewesen seien. Kurz danach habe sie einen Mann in der Küche wahrgenommen, der sofort beim Erblicken der Mitarbeiterin aus der Bäckerei lief und in Richtung Rathausallee flüchtete.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bislang unerkannt entkommen.

Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Wie der Unbekannte sich Zutritt zur Bäckerei verschafft hatte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine Zigarettenpackung entwendet. Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: Er ist etwa 180 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Er war dunkel bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Im Gesicht hatte er eine schwarze Maske bis zu den Augen hochgezogen.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell