Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Kindergarten und Grundschule

Eitorf (ots)

In Eitorf kam es in der Zeit von Dienstag (03. Dezember) und Mittwoch (04. Dezember), zwischen 06:45 Uhr und 15:00 Uhr, zu zwei Einbrüchen in einen Kindergarten und in eine Grundschule. Am Mittwochmorgen wurden Polizisten gegen 07:15 Uhr zunächst in die Kindertageseinrichtung gerufen. Das Gebäude an der Eitorfer Straße im Ortsteil Mühleip verfügt über einen Keller und zwei Obergeschosse. Der Haupteingang kann über die Linkenbacher Straße erreicht werden. Eine Mitarbeiterin der Kita gab an, dass sie bei Betreten des Gebäudes den Einbruch bemerkte. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar eine Kellertür aufgehebelt und waren so in das Innere gelangt. Hier durchsuchten sie alle Räume einbruchstypisch und entkamen anschließend unerkannt. Zunächst konnte nur angegeben werden, dass ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag an Bargeld gestohlen wurde. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zunächst nicht gesagt werden. Um kurz nach 08:00 Uhr wurde die Polizei in die Grundschule in der Linkenbacher Straße gerufen. Hier waren ein oder mehrere Täter durch die Haupteingangstüre in das zweigeschossige Gebäude gelangt. Hier durchsuchten sie mehrere Unterrichtsräume sowie das Sekretariat. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht mitgeteilt werden. An beiden Tatorten sicherten Experten der Kriminalpolizei mögliche Spuren. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421. Kostenlose Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis unentgeltlich. Termine und weitere Informationen unter einbruchschutz-su@polizei.nrw.de und 02241 541-4777. (Uhl) #riegelvor

