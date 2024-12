Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kirchenfenster eingeworfen/Polizei ermittelt

Siegburg (ots)

An einer Kirche in Siegburg fand eine Sachbeschädigung statt, indem ein Fenster eingeworfen wurde. Das Gebäude befindet sich auf einem frei zugänglichen Grundstück an der Chemie-Faser-Allee. Eine Mitarbeiterin erklärte der Polizei gegenüber, dass sie letztmalig am Samstag (30. November) gegen 20:00 Uhr in dem Gotteshaus gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Am Dienstagmorgen (03. Dezember) habe die Frau dann Glassplitter im Inneren des Gebäudes festgestellt und die Polizei verständigt. Offenbar haben ein oder mehrere Unbekannte im genannten Tatzeitraum eines der Buntglasfenster in etwa acht Metern Höhe mittels einer pinken Elektro-Zigarette, die am Tatort aufgefunden werden konnte, eingeworfen. Polizisten sicherten vor Ort Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Wer zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

