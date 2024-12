Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schulbus in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am heutigen Tag, gegen 15:39 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle und der Polizeileitstelle mehrere Meldungen über einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus, mit Verletzten ein. Aufgrund der unklaren Lage wurden durch die Rettungsleitstelle zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Christoph 3 entsandt.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar. Ein 63jähriger Schulbusfahrer befuhr die Zeithstraße aus Siegburg kommend in Fahrtrichtung Much. Zeitgleich befuhr eine 52jährige Siegburgerin mit ihrem Pkw die Zeithstraße in Gegenrichtung und beabsichtigte nach links in die Talstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Bus. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Busfahrer blieb unverletzt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Personen.

Die Rettungskräfte konnten ihren Einsatz abbrechen, da sich die leichtverletzte Pkw-Fahrerin selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte.

Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bus konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. (DS)

