Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen im Kreisgebiet

Siegburg/Lohmar/Neunkirchen-Seelscheid/Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (28. November bis 01. Dezember) kam es in Siegburg, Troisdorf, Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid zu mehreren Einbrüchen.

Siegburg:

Zwischen Samstag (30. November), 15:00 Uhr, und Sonntag (01. Dezember), 00:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Seidenbergstraße ein. Über den Garten verschafften sie sich Zutritt zum Grundstück. Im Anschluss hebelten sie die Kellertür auf, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck, Bekleidung und elektronische Gegenstände, unter anderem eine Tastatur und eine Powerbank. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Neunkirchen-Seelscheid:

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag (28. November), 13:00 Uhr, und Freitag (29. November), 12:00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Bergstraße, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Finger- und Halsschmuck im Wert von mehreren hundert Euro wurden gestohlen.

Lohmar:

Am Freitag (29. November) zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Grengeler Weg im Ortsteil Albach. Nach bisherigen Erkenntnissen deckten die Täter zunächst einen Bewegungsmelder am Haus mit einem Tuch ab. Im Anschluss gelangten sie in die am Haus angebaute Garage. Dort hebelten sie ein Fenster auf, um schlussendlich in das Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher erbeuteten Modeschmuck in einem Wert von knapp 1.000 Euro.

Troisdorf:

In Troisdorf kam es an der Kirchstraße und der Monsignore-Bollenbach-Straße, sowie am Orchideenplatz und den Straßen "Zum Kalkofen" und "Im Krug" zu insgesamt fünf Einbrüchen.

Zwischen Samstag (30. November), 09:45 Uhr, und Sonntag (01. Dezember), 00:15 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser an der Straße "Zum Kalkofen" und der Monsignore-Bollenbach-Straße sowie in eine Erdgeschosswohnung an der Straße "Im Krug" ein.

Bei den beiden Einfamilienhäusern wurde jeweils ein Loch in die Terrassentür geschlagen, um den inneren Türgriff öffnen zu können. Aus dem Haus an der Straße "Zum Kalkofen" wurden Schmuck und eine Handtasche in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Aus dem zweiten Einfamilienhaus entwendeten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nichts. An der Erdgeschosswohnung wurde ein Fenster aufgebrochen und ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Am Freitag (29. November) zwischen 17:00 Uhr und 22:40 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus an der Kirchstraße ein. Dafür hebelten sie ein Fenster des Wintergartens auf. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Auch am Orchideenplatz gingen die Einbrecher leer aus. Zwischen Samstag (16. November), 12:30 Uhr und Samstag (30. November), 17:20 Uhr, beschädigten Unbekannte das Fenster der Terrassentür. In das Haus gelangten sie mutmaßlich nicht.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zu den Taten in Siegburg, Neunkirchen-Seelscheid oder Lohmar machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3121.

Wer Angaben zu den Taten in Troisdorf machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221.

Hinweise der Polizei:

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie alles über wirksamen Einbruchschutz! Unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beraten Sie professionell und kostenlos.

Termine: 17.12.2024 und 21.01.2025

Anmeldung unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. Individuelle Beratungstermine sind ebenfalls möglich. #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell