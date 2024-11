Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hennef (ots)

Am 29.11.2024, gegen 15:58 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Bröltalstraße/Frankfurter Straße/Wippenhohner Straße/Warthstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem PKW, bei dem der Zweiradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid befand sich mit seinem Motorroller im Kreisverkehr und wollte diesen an der Wippenhohner Straße verlassen. Eine 55-jährige PKW Fahrerin aus Buchholz fuhr auf der Frankfurter Straße von der Innenstadt kommend in den Kreisverkehr ein und übersah offensichtlich den Zweiradfahrer. Der PKW fuhr gegen das Heck des Rollers. Dieser schleuderte herum und kam im Bereich der Verkehrsinsel auf der Wippenhohner Straße zu liegen. Der Fahrer stürzte zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt. Bei der Erstversorgung durch den Notarzt wurden lebensgefährliche Verletzungen festgestellt. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Zur Unterstützung der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr zeitweise komplett gesperrt werden.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell