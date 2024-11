Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Telefonbetrüger erbeuten 12.000 Euro

Eitorf (ots)

Am Donnerstag (28. November) wurde eine 71-Jährige aus Eitorf Opfer von Betrügern. Die Frau gab der Polizei gegenüber an, dass sie gegen 18:55 Uhr eine SMS auf ihrem Mobiltelefon erhalten habe, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie bis zum Folgetag noch eine Authentifizierung für ihr Girokonto durchführen müsse. Da dies der Eitorferin auf Grund vorangegangener Bankgeschäfte schlüssig erschien, nahm sie die entsprechenden Schritte auf ihrem Mobiltelefon vor. Die 71-Jährige wählte im Anschluss die Mobilfunknummer, von der sie die SMS erhalten hatte. Es meldete sich ein Mann, der akzentfreies Deutsch sprach und auch den vollen Namen der Frau nannte. Auffallend war außerdem, dass der Unbekannte offenbar Zugang zum Konto der Betrogenen hatte, da er Angaben zu einer kürzlich vorgenommenen Änderung der Kontonutzung machen konnte. Diese Änderung sollte die Frau erneut bestätigen, was sie über die entsprechenden Apps ihres Geldinstituts auch nach Aufforderung zwei Mal tat. Da ihr die ganze Situation im Nachhinein doch merkwürdig erschien, checkte die Frau etwa eine Stunde später online ihren Kontostand. Dabei entdeckte sie, dass zwei Mal ein Betrag von 6.000 Euro an ein anderes Konto überwiesen worden sind. Die Frau verständigte daraufhin ihre Hausbank, die im Nachgang versuchte, das Geld zurückzubuchen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Betrugs ein und gibt folgende Präventionstipps: - Bleiben Sie informiert - Geben Sie Betrügern, die immer wieder ihre Maschen ändern, keine Chance, indem Sie auf aktuellem Wissensstand bleiben. - Geben Sie nie per Telefon oder Computer sensible Daten Preis. - Gehen Sie auf keine Aufforderungen angeblicher Bankmitarbeiter per Telefon oder Computer ein. - Übermitteln Sie niemals Ausweiskopien über das Internet. - Rufen Sie im Zweifel den Kundenservice Ihrer Bank an. - Nutzen Sie nur die offizielle Zugangssoftware Ihrer Bank. - Beenden Sie online-Sitzungen immer aktiv durch Abmelden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell