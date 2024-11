Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lkw rollt Straße hinunter - Mann verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (27. November) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Straße "Pferdebitze" in Neunkirchen-Seelscheid, bei dem ein 39 Jahre alter Mann aus Königswinter verletzt wurde.

Gegen 12:30 Uhr befuhr der 39-Jährige mit dem Lkw eines Abschleppunternehmens die Straße "Pferdebitze". Auf der Ladefläche transportierte er einen Pkw.

Auf der leicht abschüssigen Straße stoppte er den Lkw und lud den Pkw ab. Dabei befand sich der 39-Jährige auf der Ladefläche. Beim Abladen des Pkw verlor der Lkw mutmaßlich den Kontakt zur Fahrbahn, wodurch er die Straße hinunterrollte. Der Königswinterer sprang von der Ladefläche und versuchte in den Lkw zu gelangen, um das Fahrzeug stoppen zu können. Beim Einsteigen stürzte er jedoch zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der Lkw prallte gegen einen Strommast und einen Gartenzaun, bis er zum Stillstand kam. Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam der 39-Jährige in ein Krankenhaus. Der Strommast und der Gartenzaun wurden beschädigt. Während der Lkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, blieb der abgeladene Pkw unbeschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

