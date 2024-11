Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Hornbach (ots)

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 07.00 Uhr begegneten sich im Fließverkehr auf der Landesstraße 465 zwischen Altheim und Mittelbach in Höhe des Bickenaschbacherhofes ein grauer PKW Mitsubishi Eclipse Cross und ein bislang unbekannter PKW. Die beiden PKW berührten sich an den jeweilig linken Außenspiegeln, wobei am Außenspiegel des Mitsubishi ein Schaden von ca. 300. Euro entstand. Ohne den erforderlichen Feststellungen am Unfallort nachzukommen, entfernte sich der bislang unbekannte PKW vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung Mittelbach fort. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

