Darmstadt (ots) - Kriminelle hatten es am Wochenende auf mehrere Autos in einem Parkhaus in der Schöfferstraße abgesehen. Samstagmorgen (5.10.) stellte ein 66-Jähriger gegen 9.50 Uhr sowohl an seinem eigenen Fahrzeug, als auch an zwei weiteren Beschädigungen fest. Die bisher unbekannten Täter schlugen die Scheiben der Autos ein, um dadurch ins Innere zu gelangen. ...

