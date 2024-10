Michelstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (06.10.) ereigneten sich zwei Einbrüche in Verkaufsstände des Weinbrunnenfestes. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in die beiden Stände in der Großen Gasse. In einem Fall erbeuteten die Diebe Gebäck. Ob sie bei der zweiten Tat ebenfalls Beute machten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von ...

