POL-DA: Bischofsheim: Transporter im Visier von Dieben/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Freitag, den 27.09.2024 gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Vitrolles-Ring in 64546 Mörfelden-Walldorf in Höhe der stationären Blitzer am Orteingang Mörfelden. Ein Fahrzeug befuhr den Vitrolles-Ring kommend aus Richtung der Bundesstraße (B486). Ein Radfahrer beabsichtigte an dem mit Ampelschaltung geregelten Fußgängerfurt im Vitrolles-Ring zu ...

mehr