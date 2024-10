Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Riedstadt (ots)

Am Freitagabend (04.10.) wurde eine 43- jährige Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Dornheimer Straße an ihrer Arbeitsstelle überfallen. Zwei bisher unbekannte Täter betraten um 20.55 Uhr den Markt und täuschten den Kauf von Backwaren vor. Unter einem Vorwand verließ einer der Täter kurz den Markt und attackierte bei seiner Rückkehr die 43-jährige Kassiererin unvermittelt mit Pfefferspray. Im Anschluss griffen die Täter in die Kasseneinlage und flüchteten mit Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug liegen nicht vor. Die Angestellte wurde vor Ort von dem Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Beschreibung der Täter:

Täter 1:

männlich, 175 cm groß, blonde Haare

Täter 2:

männlich, 185 cm groß, schwarze lockige zu einem Zopf gebundene Haare, Fünftagebart, südländisches und insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild

Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell