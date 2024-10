Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag, den 27.09.2024 gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Vitrolles-Ring in 64546 Mörfelden-Walldorf in Höhe der stationären Blitzer am Orteingang Mörfelden. Ein Fahrzeug befuhr den Vitrolles-Ring kommend aus Richtung der Bundesstraße (B486). Ein Radfahrer beabsichtigte an dem mit Ampelschaltung geregelten Fußgängerfurt im Vitrolles-Ring zu überqueren. Der besagte Fußgängerfurt befindet sich in Höhe der stationären Blitzer am Orteingang Mörfelden. Auf der Fahrbahn ist es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Radfahrer gekommen, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich verletzte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf (06105 4006-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell