POL-DA: Bensheim: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Bensheim (ots)

Am Samstag (05.10) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bensheim Geschwindigkeitskontrollen in der Heidelberger Straße, in Höhe eines Altenpflegeheims, durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Messstelle liegt bei 30 km/h. Insgesamt überschritten 11 Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 27-jähriger Mann aus Bensheim, der eine Geschwindigkeit von 48 Stundenkilometern auf dem Tacho hatte. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

