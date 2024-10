Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Autos aufgebrochen und zwei beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Wochenende auf mehrere Autos in einem Parkhaus in der Schöfferstraße abgesehen. Samstagmorgen (5.10.) stellte ein 66-Jähriger gegen 9.50 Uhr sowohl an seinem eigenen Fahrzeug, als auch an zwei weiteren Beschädigungen fest. Die bisher unbekannten Täter schlugen die Scheiben der Autos ein, um dadurch ins Innere zu gelangen. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Am Sonntagmittag (6.10.) meldete eine Zeugin gegen 13.10 Uhr ebenfalls in der Schöfferstraße zwei Fahrzeuge, bei welchem die Scheiben eingeschlagen wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt ermittelt die Kriminalpolizei aus Darmstadt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

