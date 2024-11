Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Transporter rollt gegen Hauswand/50.000.- Euro Sachschaden

Bechhofen (ots)

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 14.15 Uhr stellte der Fahrer eines Fiat-Kleintransporters sein Fahrzeug in der Uhlandstraße ab und verließ dieses ohne es vorher gegen Wegrollen zu sichern. Während er sich bei der Auslieferung von Waren befand, rollte der Fiat die leicht abschüssige Uhlandstraße hinab und prallte in der querverlaufenden Mühlstraße frontal gegen eine Hauswand. An der Hauswand sowie am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000.- Euro. Verletzt wurde niemand. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell