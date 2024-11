POL-PDPS: Brand mehrerer Mülltonnen/Zeugen gesucht

Rosenkopf (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 17.11.2024, zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr soll ein bislang unbekannter PKW in zwei Fällen zuerst in der Hauptstraße auf einen 46-Jährigen und anschließend in der Schulstraße auf eine dreiköpfige Personengruppe zugefahren sein, so dass die Fußgänger um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zur Seite springen mussten. Verletzt wurde niemand. Von dem PKW ist lediglich ...

