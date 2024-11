Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter fährt auf Personen zu/Zeugen gesucht

Rosenkopf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 17.11.2024, zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr soll ein bislang unbekannter PKW in zwei Fällen zuerst in der Hauptstraße auf einen 46-Jährigen und anschließend in der Schulstraße auf eine dreiköpfige Personengruppe zugefahren sein, so dass die Fußgänger um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zur Seite springen mussten. Verletzt wurde niemand. Von dem PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um ein Elektro-Fahrzeug mit Münchner Kennzeichen handeln soll. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

