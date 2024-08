Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige nutzten die Abwesenheit der Eigentümer, um in ein Haus an der Dorfstraße einzudringen. Ein Nachbar bemerkte am Montag (26.8.), um 13.45 Uhr, dass ein Fenster beschädigt war und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die Unbekannten das Fenster gewaltsam mittels eines Werkzeugs angingen, um so in das Haus zu gelangen. Ob es gelang, Diebesgut mitzunehmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montagmittag. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell