Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schubkarre prallt gegen Pedelec - Herforder leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Montag (26.8.) ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Deichtorwall ein Unfall. Ein 54-jähriger Herforder fuhr mit seinem Pedelec auf dem Deichtorwall in Richtung Steinstraße. Plötzlich lief von rechts, von einem Grundstück kommend ein Fußgänger auf den Deichtorwall. Dieser schob eine Schubkarre vor sich her, um zu einer Mulde zu gelangen. Beim Betreten des Weges prallte der Mann, bei dem es sich um einen 40-jährigen Bad Salzuflener handelt, mit seiner Schubkarre gegen das Pedelec der Marke Bulls. Der Herforder stürzte daraufhin vom Rad und wurde leicht verletzt. Er musste sich im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben.

