Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Herforder verletzt sich bei Sturz von Fahrrad

Herford (ots)

(jd) Die Polizei Herford wurde in der Nacht zu Sonntag (25.8.) gerufen, da ein Radfahrer in Folge eines Sturzes verletzt wurde und Angaben zu möglichem Fremdverschulden machte. Der Mann, bei dem es sich um einen 35-jährigen Herforder handelt, war um 1.00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hombergstraße unterwegs. Zwischen den Einmündungen "Am Homberg" und "Am Brinke" verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Gegenüber den Beamten macht er zunächst Angaben darüber, dass ihm unbekannte Personen ein Hindernis auf die Fahrbahn gelegt hätten und er beim Ausweichen gestürzt sei. Da der Mann Alkohol konsumiert hatte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der deutlich positiv ausfiel. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Fremdverschulden jedoch ausgeschlossen werden. Durch einen Arzt wurde bei dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann durch die Beamten untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Vortäuschen einer Straftat verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell