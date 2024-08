Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Firma ein

Vlotho (ots)

(jd) Die Alarmanlage einer Firma an der Salzuflener Straße löste am Samstag (24.8.), um 15.15 Uhr aus. Vor Ort angekommen bemerkte ein Mitarbeiter, dass ein Fenster beschädigt war und informierte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass die bisher unbekannten Tatverdächtigen das Fenster einer Lagerhalle gewaltsam öffneten und so ins Gebäudeinnere gelangten. Eine Tür, die die Halle und das Hauptgebäude verbindet, wurde ebenfalls geöffnet. Ob es den Unbekannten gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist der derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford bittet Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Salzuflener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

