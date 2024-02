Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Hoher Schaden durch Sachbeschädigungen in Ahlhorn +++ Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

Mitte November 2023 sind in Ahlhorn insgesamt 17 Fahrzeuge beschädigt worden. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 16.000 Euro. An einigen Tatorten sicherten Beamte der Polizei Spuren, die zwischenzeitlich ausgewertet und einem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Demnach kommt als Verursacher ein 34-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten in Betracht. Gegen ihn richtet sich das Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

+++ Pressemitteilung vom 16. November 2023 +++

In der Zeit von Mittwoch, 15. November 2023, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 16. November 2023, 05:00 Uhr, sind in Ahlhorn mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im angegebenen Zeitraum haben Unbekannte Scheiben von insgesamt 14 geparkten Fahrzeugen beschädigt. Betroffen waren Fahrzeuge in der Kapitän-Strasser-Straße, Wildeshauser Straße, Mozartstraße, Schubertstraße, Schulstraße und Hebbelstraße. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 7.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

