Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in der Eifel: Rentner wird schwer verletzt

Monschau (ots)

Im Stadtteil Kalterherberg ist am Samstagabend (18.5.24) ein Auto gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 20 Uhr war der 86-Jährige aus Monschau mit seinem Wagen auf der Malmedyer Straße in Richtung Simmerath unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich nach links von der Straße abkam. Das Auto touchierte erst eine Hecke und prallte danach gegen eine Hauswand. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten Erste Hilfe. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Mann schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein medizinischer Notfall wird als Ursache nicht ausgeschlossen.

Dass VU-Team aus Düsseldorf wurde zur Unfallaufnahme angefordert. Die Straße war währenddessen für den Verkehr gesperrt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell