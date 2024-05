Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel - viele Verstöße am Pfingstmontag

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am gestrigen Pfingstmontag (20.5.24) wieder Kontrollen durchgeführt. Neben Geschwindigkeitsmessungen wurden auch zahlreiche Präventionsgespräche mit Fahrerinnen und Fahrern an den bekannten Treffpunkten geführt, um vor allem über Gefahren aufzuklären.

Insgesamt kontrollierte der Verkehrsdienst 525 Fahrzeuge. Innerhalb von nur drei Sekunden wurden drei Motorräder auf der L 166 in Simmerath (Richtung Rurberg) mit über 110 km/h gemessen. Ein Auto wurde mit 99 km/h kontrolliert. Auf der Strecke gilt eigentlich Tempo 50.

Die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes mussten insgesamt 16 Verwarngelder an Motorradfahrende verhängen, 83 gegen Autofahrerinnen und Autofahrer. 23 Motorradfahrende und 19 Autofahrerinnen und Autofahrer bekamen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sechs Motorradfahrende müssen aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit mit einem Fahrverbot rechnen.

Gegen das Streckenverbot in Steckenborn verstießen insgesamt 12 Fahrerinnen und Fahrer. Sie mussten ein Verwarngeld zahlen.

Es war der dritte Einsatz in Kooperation mit den Verkehrsdiensten Düren und Euskirchen in der Eifel in diesem Jahr. Die Polizei Aachen wird die Kontrollen auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen fortführen. (sk)

