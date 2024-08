Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Baustelle an - Rüttelplatte entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein Anwohner des Wüstener Wegs stellte am Montagmorgen (26.8.), gegen 5.00 Uhr fest, dass von einem Grundstück eine Rüttelplatte entwendet wurde. Diese war mit einer Baggerkralle gegen Diebstahl gesichert worden. Der oder die unbekannten Täter gingen zunächst den Bagger an, um die Kralle in ihrer Position zu verändern, um so wiederum an die Rüttelplatte zu gelangen. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen Sonntag. 19.00 Uhr und Montagmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum rund um den Wüstener Weg etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Wert der Rüttelplatte liegt bei rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell