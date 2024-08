Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Der Inhaber eines Autohauses an der Industriestraße zeigte am Montag (26.8.) einen Diebstahl an: Er bemerkte gegen 7.00 Uhr, dass bisher unbekannte Täter unbefugt das Grundstück des Autohauses betreten haben und gewaltsam eine Ladesäule für Elektroautos angingen. Von dieser entwendeten sie diverse Schläuche. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Montagmorgen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

