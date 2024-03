Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Bistro in Demmin

Demmin (ots)

In der Nacht vom 13.03.2024 zum 14.03.2024 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Bistro in Demmin.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters unberechtigten Zugang zu dem Gebäude in der Treptower Straße und durchwühlten im Anschluss die Geschäftsräume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte durch die Anzeigenerstatter kein Stehlschaden beziffert werden.

Im Eingangsbereich des Bistros befand sich ein erst zuletzt angeschaffter Zigarettenautomat. Dieser wurde durch die Täter aus dem Geschäft entwendet. Der dadurch entstandene Schaden kann aufgrund der fehlenden Informationen über den Inhalt und Wert nicht angegeben werden.

Durch die zu vermutenden Spuren am Tatort kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin hat die notwendigen Ermittlungen eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sollte jemand in der Nacht vom 13.03.2024 zum 14.04.2024 in der Treptower Straße in Demmin etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches bemerkt haben, was zur Aufklärung der Tat hilfreich sein könnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell