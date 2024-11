Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher kommen über die Terrasse

Petersberg (Südwestpfalz) (ots)

Am frühen Montagabend suchten unbekannte Täter, ein Wohnhaus in der Straße Am Dreiherrenstein, auf. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr - 19.00 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt in das Haus des Geschädigten. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Derzeit beziffert die Polizei den Schaden auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell