Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Kupferrohre gestohlen - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In der letzten Woche entwendeten bislang unbekannte Täter in Dalum von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt acht Kupferfallrohre mit dazugehörigem Blitzschutz vom Gebäude der Bonifatiusgrundschule an der Lange Straße. Der Schaden wird dabei auf etwa 800,00 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell