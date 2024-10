Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Esterwegen (ots)

Auf der B401 bei Esterwegen kam es am heutigen Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 25-jährige Fahrerin eines VW war gegen 6.29 Uhr in Richtung Dörpen unterwegs. Als sie nach links in die K116 in Richtung der Gemeinde Hilkenbrook abbog, übersah sie einen entgegenkommenden, 45-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell