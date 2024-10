POL-EL: Haren - Motorrad gestohlen

Salzbergen (ots) - Zwischen Samstag, 22.40 Uhr, und Sonntag, 12.40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Verkaufsbude an der Bahnhofstraße in Salzbergen einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

