Coesfeld (ots) - Am Kastanienplatz und an der Heriburgstraße brannten in der Nacht auf Dienstag (24.09.24) Mülltonnen. Gegen 3.10 Uhr war das. Die Feuerwehr Nottuln löschte die Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr