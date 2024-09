Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B 235/ Nachtragsmeldung: Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5464003

Nach der Veröffentlichung der ersten Pressemeldung am 23.09.24 stellte sich heraus, dass in dem Bus doch Insassen waren. Es handelte sich um Schüler. Jedoch waren die vor Eintreffen der Polizei bereits mit einem zufällig vorbeikommenden Bus weitergefahren. Wie viele sich zum Unfallzeitpunkt im betroffenen Bus befanden, wird derzeit ermittelt. Es hieß vor Ort, dass es keine Verletzten gebe. Im Nachgang zeigte sich, dass nach derzeitigem Stand jedoch mindestens ein Junge bei dem Unfall verletzt wurde und in ein Krankenhaus musste.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet die Eltern der betroffenen, aber bisher nicht ermittelten Schüler sowie alle bisher nicht bekannten sonstigen Fahrgäste sich unter 02591-7930 zu melden.

Ursprungsmeldung:

Am Abzweig zur L884 sind am Montag (23.09.24) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 56-jähriger Busfahrer aus Dülmen von der L884 auf die B235 abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Autofahrer aus Olfen, der die B235 in Richtung Senden befuhr. Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Bus saßen keine Fahrgäste. Die Bundesstraße war auf Höhe der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell