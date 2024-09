POL-COE: Lüdinghausen, Borg/ Weißer Hyundai I30 beschädigt

Coesfeld (ots) - Nach einem Hundebiss am Samstag (21.09.24) sucht die Polizei die Eigentümerin. Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr war eine 14-jährige Dülmenerin in einem Waldgebiet am Spiekerhof unterwegs. Ein nicht angeleinter Hund lief auf sie zu und Biss ihr in das linke Bein, worauf sie Verletzungen davon trug. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war, erkundigte sich nach dem Vorfall nach der Dülmenerin. Diese stand ...

