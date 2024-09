Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Spiekerhof/ Frau nach Hundebiss gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Hundebiss am Samstag (21.09.24) sucht die Polizei die Eigentümerin. Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr war eine 14-jährige Dülmenerin in einem Waldgebiet am Spiekerhof unterwegs. Ein nicht angeleinter Hund lief auf sie zu und Biss ihr in das linke Bein, worauf sie Verletzungen davon trug. Die Frau, die mit dem Hund unterwegs war, erkundigte sich nach dem Vorfall nach der Dülmenerin. Diese stand noch unter Schock und sagte, dass alles gut sei. Danach gingen beide weiter. Die unbekannte Frau war mutmaßlich in Begleitung von zwei weiteren Personen, deren Hunde ebenfalls nicht angeleint waren.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 60-65 Jahre - 1,65-1,70 Meter groß - helle, graue schulterlange Haare

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

- etwa kniehoch - braun mit einem weißen Bauch und Kinn - spitze Stehohren

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

