POL-NB: Bäckereiverkaufsstelle in Neustrelitz-Kiefernheide überfallen-Polizei sucht Zeugen

PR Heringsdorf (ots) - Am 26.10.2023, gegen 18:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand in der Gartenanlage "Ratskamp/Försteracker e.V." in der Stadt Usedom informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten bislang unbekannte Täter eine Gartenlaube in Brand. Insgesamt 30 Kameraden der Feuerwehren ...

mehr