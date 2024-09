BPOL-KI: Gesuchter Ukrainer im Bahnhof Kiel verhaftet

Kiel (ots) - Die Bundespolizei verhaftet am Samstag, den 10.08.2024, einen Mann auf dem Kreuzfahrtschiff MSC EURIBIA. Die Wiedereinreise nach Deutschland wurde dem 53- jährigen Ukrainer zum Verhängnis. Er muss nun für über 3 Jahre ins Gefängnis. Die Überprüfung der Passagierliste machte auf den Mann aufmerksam. Eine Staatsanwaltschaft in Hamburg suchte per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Mann. Der Haftbefehl war ...

