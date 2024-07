Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - 80x auf Snackautomaten eingeschlagen und eingetreten.

Kiel (ots)

Die Bundespolizei stellte Freitagnacht im Kieler Bahnhof ein Mann, der ca. 80-mal auf einen Snackautomaten einschlug und diesen dadurch erheblich beschädigte.

Da staunten die Bundespolizisten nicht schlecht als sie am 26.07.2024 kurz vor Mitternacht über die Videoanlage des Kieler Bahnhofes einen jungen Mann feststellten, der am Bahnsteig 1 vehement auf einen Snackautomaten einschlug und eintrat. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof und stellte den 24-jährigen Ukrainer in der Bahnhofshalle. Obwohl die Verständigung sich schwierig gestaltete, konnte der Polizeibekannte jedoch über den Datenbestand identifiziert werden. Eine parallel durchgeführte Videoauswertung bestätigte, dass der nunmehr Beschuldigte zunächst Geld in den Automaten einwarf. Nach wenigen Sekunden schlug und trat er dann wiederholt -ca. 80x gegen den Snackautomaten und beschädigte diesen. Ebenso versuchte er, die nun gesplitterte Scheibe mit den Händen zu entfernen. Was die Motivation des jungen Mannes war bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Jedoch muss er sich nun wegen Sachbeschädigung und versuchten besonders schwerem Diebstahl des Diebstahls verantworten. Und da auch ein aktuelles Hausverbot für den Kieler Bahnhof besteht, kommt auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch hinzu. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell