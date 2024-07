Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Start der Travemünder Woche 2024

Lübeck (ots)

Am Freitag, 19.07.2024 startet die 135. Travemünder Woche (TraWo) und geht bis Sonntag, 28.07.202. Erwartet werden wieder bis zu 500.000 Besucherinnen und Besucher. Die Bundespolizeiinspektion Kiel nimmt die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Eisenbahnen des Bundes zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wahr. Die für die Veranstaltung relevante Bahnstrecke ist Lübeck - Travemünde (Strandbahnhof) - Lübeck mit den dazwischen liegenden Haltepunkten. Aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets und in diesem Jahr erstmalig des Sommerferien-Tickets S.-H. muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Personen die Züge für die An- und Abreise zur TraWo nutzen.

Die Bundespolizei Kiel appelliert an die Veranstaltungsbesucher: "Bitte verhalten Sie sich respekt- und rücksichtsvoll gegenüber anderen Reisenden, insbesondere bei den Ein- und Ausstiegen an den Bahnsteigen. Wir weisen darauf hin, dass hohes Reiseaufkommen und dichtes Gedränge Taschendiebe anziehen können. Achten sie daher bitte auf ihre Wertsachen und ihre Gepäckstücke!"

Mit erhöhter Präsenz und niederschwelligem Einschreiten gegen sogenannte Störerende werden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten die TraWo begleiten, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Für die sichere An- und Abreise zur TraWo hat die Bundespolizeiinspektion Kiel am Strandbahnhof Travemünde -wie in den Jahren zuvor- eine "mobile Wache" eingerichtet. Zusätzlich wird zu Schwerpunktzeiten an den Unterwegsbahnhöfen/-haltepunkten Personal, zum Teil auch mit Diensthunden, vorgehalten. Anlassbezogen werden Züge durch verstärkte Streifen begleitet. Bitte beachten sie: "Auf öffentlichen Veranstaltungen ist das Führen jeglicher - also auch erlaubnisfreier - Waffen gem. Waffengesetz grundsätzlich verboten. Die TraWo zählt zu diesen öffentlichen Veranstaltungen!"

Auf der Strecke Lübeck-Travemünde-Lübeck verkehren grundsätzlich nur sogenannte Doppel-Stock KISS-Züge (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug). Zusätzlich zum videoüberwachten Hauptbahnhof Lübeck sind diese Züge ebenfalls alle mit Videoaufzeichnung ausgestattet. Mit Blick auf die friedlich verlaufene Kieler Woche 2024 wünscht die Bundespolizei Kiel allen Veranstaltungsbesucherinnen und -besuchern eine ebenso tolle TraWo 2024.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell