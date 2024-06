LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots) - Am heutigen Samstag ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Erfurter Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und dem Fahrer eines E-Scooters, als dieser beabsichtigte die Gleise zu queren. Entgegen der ersten Informationen erlitt der 18-jährige Geschädigte glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (CP) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

