LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots) - In der Ortslage Rastenberg kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 55 jährige Anwohnerin übersah beim Ausparken aus ihrem Grundstück den auf der Ortsstraße herannahenden 16 jährigen Motorrollerfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer brach sich dabei vermutlich ein Bein. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr