LPI-EF: Zerstörungswut bei Automatenaufbruch

Erfurt (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einem Einbruchsversuch in eine Arztpraxis. Ein bis dato unbekannter Einbrecher hebelte hier an einem Fenster zu den Räumlichkeiten, scheiterte jedoch und hinterließ einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei kam vor Ort, sicherte Spuren und nahm die entsprechende Anzeige aufgrund des ...

