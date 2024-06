LPI-EF: Polizei warnt vor Telefontrickbetrügern

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen erbeuteten Einbrecher Werkzeug im Wert von 2.500 Euro. Die Einbrecher waren zunächst auf ein Gartengrundstück im Erfurter Ortsteil Bischleben eingebrochen. An der Gartenlaube öffneten sie ein Fenster und stiegen in die Laube ein. Dort fanden sie das Werkzeug und packten es ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Eigentümerin bemerkte den Einbruch und informierte Mittwochvormittag die Polizei. Diese ermittelt ...

