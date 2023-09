Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: PKW-Brand

Schermbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag um 13:35 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "PKW/Motorradbrand" in die Straße "Zum Bleichwall" alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden an der Einsatzstelle auf einem Parkplatz einen PKW vor, der bereits in voller Ausdehnung brannte. Der Brand wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren gelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:45 Uhr.

