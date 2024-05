Selfkant-Wehr (ots) - Ein unbekannter Täter betrat am 22. Mai (Mittwoch), gegen 21.30 Uhr, das Gelände einer Tankstelle an der Landstraße. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe des Geldes auf. Er betrat den Kassenbereich des Verkaufsraums und nahm das Geld aus der Kasse selbst an sich. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Der Unbekannte war etwa 185 bis 190 ...

