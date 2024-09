Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Wattenscheid: Fußgängerin (10) verletzt - Polizei sucht beteiligte E-Scooter-Fahrer

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 20. September, in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei nach zwei jugendlichen E-Scooter-Fahrern sowie weiteren Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr war eine zehnjährige Bochumerin fußläufig auf dem Gehweg der Westenfelder Straße in Richtung Wattenscheider Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhren zwei Jugendliche gemeinsam auf einem grünen E-Scooter ebenfalls auf dem Gehweg in gleicher Richtung. In Höhe der Bushaltestelle "Wibbeltstraße" kam es zur Kollision. Die Zehnjährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter setzten ihre Fahrt in Richtung Wattenscheider Fußgängerzone fort.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte das verletzte Mädchen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bei den flüchtigen E-Scooter-Fahrern handelt es sich laut Zeugenangaben um zwei Jungen im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren. Beide seien von schlanker Statur und hätten dunkle Kleidung getragen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die E-Scooter-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

