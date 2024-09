POL-BO: Bewaffneter Straßenraub in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Eine 73-Jährige aus Bochum war bei einem Unfall am 9. September schwer verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5861170). Jetzt ist die Frau verstorben. Die 73-Jährige war von einem Lastwagen erfasst worden, der rückwärts aus einer Zufahrt an der Egidenstraße fuhr. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort ...

